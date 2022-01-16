2022/01/16 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القوات الأمنية تفتح تحقيقاً في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:53

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