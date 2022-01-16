2022/01/16 | 22:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الاطار التنسيقي، الاحد، ان لقاء العامري والصدر شدد على تكثيف الحوار مع باقي الأطراف في العملية السياسية.وشدد الاطار في بيان تلقته /المعلومة/، على “وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه”.واضاف “في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي: لقاء العامري والصدر شدد على تكثيف الحوار مع الأطراف الأخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي: لقاء العامري والصدر شدد على تكثيف الحوار مع الأطراف الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).