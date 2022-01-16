توضيح حكومي بشأن انفجاري وسط بغداد

2022/01/16 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن إصابة مواطنين اثنين بانفجاري وسط بغداد.

يتبع..

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