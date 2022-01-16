انفجاران وسط العاصمة بغداد (صور)

2022/01/16 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، بسماع دوي انفجارين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم سماع دوي انفجارين مساء اليوم، الاول قرب المسرح الوطني والثاني قرب ساحة الواثق".

وأضاف المصدر أنه "تبين فيما بعد أن الانفجارين عبارة عن عبوتين ناسفتين قرب مصرفين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وادناه صور أولية للانفجارين..

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