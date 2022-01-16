شاهد بالفيديو.. المشاهد الاولية لانفجاري منطقة الكرادة في العاصمة بغداد

2022/01/16 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -VWrFF1Fulw

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