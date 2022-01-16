2022/01/16 | 23:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kdH3EX0-2wU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. تفجيرا الكرادة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. تفجيرا الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).