2022/01/16 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصدر أمني: الانفجارين استهدفا مصرفين في #الكرادة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rxayxtYgGjU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصدر أمني: الانفجارين استهدفا مصرفين في #الكرادة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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