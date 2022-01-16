بالصور: قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يزور النجف

2022/01/16 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: قائد فيلق القدس اسماعيل قآاني يزور النجف

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