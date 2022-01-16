الخلية: فتح تحقيق بعد استهداف مصرفين وسط بغداد

2022/01/16 | 23:03 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني===============القوات الأمنية تفتح تحقيقاً في حادثين متزامين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم، الأول إنفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق، وأسفر الحادثان عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة.==============١٦ كانون الثاني ٢٠٢٢

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