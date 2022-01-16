العراق.. عملية إعدام

2022/01/16 | 23:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مسلحون في تنظيم "داعش" أربعة صيادين

اختطفهم من ضمن خمسة صيادين في قرية

القادرية التابعة لقضاء سامراء في

محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل الحرة إن التنظيم كان قد

اختطف الصيادين الخمسة وهم من عائلة

وا

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