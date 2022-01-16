من دون حالة مرضية أو وراثية.. وفاة رضيع ثان بكورونا في قطر

2022/01/16 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، عن وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع، نتيجة لإصابة شديدة بكوفيد-19، لتصبح الحالة الثانية لوفاة طفل نتيجة الإصابة بالفيروس في دولة قطر منذ بداية الجائحة في البلاد، معتبرة أن هذا بمثابة تحذير واضح.

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