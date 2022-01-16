ريال مدريد يستهل ’موسم البطولات’ بالظفر بكأس السوبر الإسبانية

2022/01/16 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توج ريال مدريد، الأحد، بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أجريت على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

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وضع النجم لوكا مودريتش الفريق الملكي في المقدمة عند الدقيقة الثامنة والثلاثين من الحصة الأولى بتوقيعه على هدف السبق.

وفي الشوط الثاني منح كريم بنزيما الفوز للريال بتسجيله ثاني أهداف المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة الثانية والخمسين.

ومنح حكم المباراة فريق أتلتيك بيلباو ركلة جزاء طُرد في إثرها مدافع الريال ميليتاو عند الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر اللقاء، لكن راؤول غارسيا فشل في ترجمتها إلى هدف بعد أن انبرى لها الحارس تيبو كورتوا بنجاح.

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