ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الاسباني بعد الفوز على اتلتيك بلباو

2022/01/16 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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توج فريق ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، عقب الفوز على نظيره أتلتيك بيلباو 2-0، في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب " الملك فهد الدولي ".بداية الشوط الأول من المباراة كانت قوية وسريعة وخاصة من جانب فريق ريال مدريد الذي خلق العديد من الفرص الخطيرة، ولكن دفاعات أتلتيك بيلباو كانت المرصاد، قبل أن يسدد كروس كرة قوية في الدقيقة 10، لكن ارتطمت في الدفاع، وبعدها أطلق بنزيما بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.هدأت المباراة وانحصر اللعب نسبياً في متوسط الميدان، وفي الدقيقة 26، أطلق كاسيميرو كرة قوية أبعدها الحارس الى ركنية، كاد من خلالها ميليتاو أن يضيف هدف التقدم لكن رأسيته أبعدها الحارس، وبعدها سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق لوكا مودريتش بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.وفي الدقيقة 43، أرسل لاعب بيلباو كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر لكن دفاع ريال مدريد أبعدها بصعوبة، ثم كاد سانسيت أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 45، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد (1-0).وفي الشوط الثاني، تحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد الإستعانة بتقنية الفيديو، إنبرى لها كريم بنزيما مسجلاً الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 52، ثم أهدر بيلباو فرصة تقليص الفارق عن طريق راؤول جارسيا لكن كرته بعيدة عن المرمى في الدقيقة 62، ثم مرت رأسية جارسيا بجوار المرمى في الدقيقة 64.وفي الدقيقة 75، كاد راؤول جارسيا أن يشعل المباراة بتقليص الفارق لكن ميليتاو أبعد الكرة الى ركنية، ثم رأسية أخرى من جارسيا لكنها في الشباك الخارجية، ثم سدد لاعب بيلياو كرة من خارج منطقة الجزاء لكن سهلة عند كورتوا، ثم كاد بيلباو أن يقلص النتيجة لكن كورتوا كان بالمرصاد.احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيلباو بعد الإستعانة بتقنية الفيديو، كما قام الحكم بطرد ميليتاو الذي لمس الكرة بيده، وانبرى راؤول جارسيا لركلة الجزاء لكن كورتوا تصدى لها في الدقيقة 88، مرت الدقائق المبتقية، ثم انهى الحكم المباراة بفوز وتتويج ريال مدريد باللقب.

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