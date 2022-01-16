الكهرباء توجه نداءً لحملة الشهادات العليا

2022/01/16 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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الاخوة الاوائل من حملة الشهادات العليا وأبناء الاقليات من منتسبي وزارة الكهرباء.

بغداد _اعلام وزارة الكهرباءالاحد ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٢

لا زالت وزارة الكهرباء ساعية لتأمين جميع حقوق ابناءها محاولة استغلال كافة الفرص المتاحة لضمان مستقبلهم الوظيفي والمهني ،وعليه توضح الوزارة للاخوة منتسبيها من الطوائف الاقلية والاوائل من حملة الشهادات العليا بأنها قد استكملت كافة الاجراءات الخاصة والمتعلقة بهم مع وزارة المالية ورفعت كتبهم الى مجلس الخدمة الاتحادي ،وسيصار الى اجراءاتهم الخاصة فيما يخص المقابلة والمفاضلة والاولوية في التعين وحسب القانون الوظيفي والخدمة الاتحادية.

مراعين بذلك الاختصاص الملائم مع عمل وزارة الكهرباء وفترات الخدمة الفعلية في تشكيلات الوزارة بالنسبة الى منتسبيها من العقود المشمولين.

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