اعتقال قاتل المنتسب باللواء الرئاسي في بغداد

2022/01/16 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، باعتقال قاتل المنتسب في اللواء الرئاسي في بغداد.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "قوة من استخبارات اللواء الرئاسي اعتقلت قاتل المنتسب في اللواء في بغداد"، مبينا أن "العملية تمت بعد نصب المشتركات والكمائن ومتابعة كاميرات المراقبة".

واوضح، ان "المعتقل يسكن منطقة الدورة، وهو شخص صغير بالسن".وأضاف المصدر، أنه "تم استعادة السلاح المسروق".وكان مصدر أمني قد كشف بوقت سابق عن اغتيال منتسب في الجيش العراقي/ لواء رئاسة الجمهورية إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون، أثناء تأديته للواجب بالقرب من جسر الميكانيك ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد، ليقوموا بعدها بسرقة سلاح الضحية الشخصي ويلوذون بالفرار.

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