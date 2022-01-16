قائد عمليات بغداد يعلن حصيلة جديدة لتفجيري بغداد

2022/01/16 | 23:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، الاحد، إصابة شخصين بتفجير عبوتين ناسفتين في منطقة الكرادة.

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