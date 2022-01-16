انفجاران يهزان الكرادة في بغداد.. والسلطات تفتح تحقيقاً

2022/01/16 | 23:34 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية/الحدث"، مساء الأحد، بوقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية، في منطقة الكرادة.وقال إن النيران اندلعت في المباني.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح التحقيق في حادثين متزامين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم، الأول إنفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق.

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فيما أعلن قائد عمليات بغداد عن سقوط جريحين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة.

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