2022/01/16 | 23:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kPaSLBgNiNs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من قرية ملا عمر في أربيل، أمير قبيلة الهناري الشيخ حبيب باستقبال علاء بتي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من قرية ملا عمر في أربيل، أمير قبيلة الهناري الشيخ حبيب باستقبال علاء بتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).