نقابة المعلمين في الديوانية تدعو المحافظ لوضع حلول سريعة لقضية الخريجين

2022/01/16 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت نقابة المعلمين في الديوانية، اليوم الاحد، المحافظ الى وضع حلول سريعة لقضية الخريجين بغية استيعابهم في جميع دوائر الدولة.وقال رئيس النقابة، مهند حيدر البعاج، في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “في الوقت الذي نؤكد استمرار نقابتنا بدعم وتأييد ابناء المحافظة في التظاهر والمطالبه بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والتي طالما كانت […]

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