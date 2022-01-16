شخصية ماكبث مجسدة من دنزل واشنطن لا تتوقف عند العمر ولون البشرة

2022/01/16 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ابتكر‭ ‬شكسبير‭ ‬شخصية‭ ‬ماكبث‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬قرون،‭ ‬لم‭ ‬يجسّدها‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬دنزل‭ ‬واشنطن‭.‬ وقد‭ ‬حصل‭ ‬النجم‭ ‬الحائز‭ ‬جائزتي‭ ‬أوسكار،‭ ‬ويُعتبر‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الممثلين‭ ‬في‭ ‬عصره،‭ ‬على‭ ‬ترشيحات‭ ‬لمعظم‭ ‬الجوائز‭ ‬السينمائية‭ ‬المقبلة‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ “‬ذي‭ ‬تراجيدي‭ ‬أوف‭ ‬ماكبث‭” ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬متوافراً‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬عبر‭ […]

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