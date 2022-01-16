سيلين ديون تلغي الجزء الأميركي من جولتها

2022/01/16 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتريال‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬النجمة‭ ‬الكندية‭ ‬سيلين‭ ‬ديون‭ ‬السبت‭ ‬إلغاء‭ ‬الجزء‭ ‬الأميركي‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬جولتها‭ ‬العالمية‭ “‬كاريدج‭” ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‭ ‬مستمرة‭ ‬لديها‭.‬ وكتبت‭ ‬ديون‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬كنت‭ ‬آمل‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مستعدة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المسرح‭ ‬مجددا‭ ‬الآن،‭ ‬لكني‭ ‬ألاحظ‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬أتحلى‭ ‬بالصبر‭ ‬أكثر‭”.‬ وكانت‭ ‬المغنية‭ ‬أرجأت‭ ‬عروضا‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة،‭ ‬كما‭ ‬اضطرت‭ […]

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