لعبة الكلمات على الانترنت (ووردل) ظاهرة تجتاح الولايات المتحدة

2022/01/16 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استأثرت‭ ‬لعبة‭ “‬ووردل‭” ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وسُجّل‭ ‬إقبال‭ ‬واسع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬بسيط،‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬كلمة‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أحرف،‭ ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬هو‭ ‬ست‭ ‬محاولات‭. ‬ وقالت‭ ‬سوزان‭ ‬دروبين‭ (‬65‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬تلعب‭ “‬ووردل‭” ‬يومياً‭ ‬إنها‭ “‬رائعة‭ […]

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