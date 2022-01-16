بطلب منه… اعفاء رئيس هيئة الاوراق المالية من منصبه وتكليف بديل له

2022/01/16 | 23:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرارا باعفاء رئيس هيئة الاوراق المالية، فيصل الهيمص، بطلب من الاخير.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، وحصلت “ايرث نيوز” على نسخة منها، فان الكاظمي وافق على اعفاء مدير هيئة الاوراق المالية بطلب الاخير وكلف نائبه حسن الحساني بمهام رئيس الهيئة.ا ع

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