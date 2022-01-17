اتفاقيات تعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية.. وأنباء عن شراء صواريخ أرض – جو

2022/01/16 | 23:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية مجموعة من اتفاقيات التعاون، الأحد، على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى الإمارات.

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