لندن: احتجاز الرهائن في تكساس عمل إرهابي ومعاد للسامية

2022/01/16 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الأحد، بـ"عمل إرهابي ومعاد للسامية" في إشارة إلى عملية احتجاز رهائن في كنيس في تكساس، تبين أن منفذها الذي توفي هو مواطن بريطاني يدعى، مالك فيصل أكرم.

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