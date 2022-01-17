بيان رسمي: سنصل لمنفذي تفجيري بغداد بعد التوصل إلى معلومات

2022/01/17 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني===============بعد أن شرعت الأجهزة الأمنية الاستخبارية المختصة في التحقيق بالحادثين اللذين وقعا مساء اليوم بواسطة عبوتين صوتيتين في منطقة الكرادة ببغداد، فإنها ستكون قريبة جداً من المنفذين لهذين الاعتداءين بعد أن قامت بتحليل أولي للحادثين وتقاطع للمعلومات المتوفرة.كما تؤكد الأجهزة الأمنية ان القصاص العادل من المنفذين سيكون عاجلاً غير آجل وكشف من يقف وراء هذين العملين الجبانين اللذين يهدفان الى زعزعة الامن والاستقرار وخلط الأوراق، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.============١٦ كانون الثاني ٢٠٢٢

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