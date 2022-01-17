هواتف غرف التنسيق تطيح بـ 10 إرهابيين خطيرين خلال أسبوع في الشريط الأخضر العراقي

2022/01/17 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر امنية مطلعة ، اليوم الاحد، عن الاطاحة ب10 ارهابين خطيرين خلال اسبوع في الشريط الاخضر العراقي.

وقالت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تفعيل غرف التنسيق الامني المشترك بين القوات الاتحادية والبشمركة والاجهزة الاستخبارية ضمن قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) من خلال تبادل المعلومات عبر هواتف ساخنة ادى الى نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية".

واضافت المصادر، ان "10 ارهابيين خطيرين تم اعتقالهم بعمليات وكمائن خلال اسبوع في مناطق الشريط الاخضر في اشارة الى قرى ومدن تقع على الحدود الادارية الفاصلة بين كردستان اي السليمانية من جهة وديالى من جهة اخرى والتي شهدت قبل شهرين سلسلة هجمات دامية لتنظيم داعش اسفرت عن مقتل وااصابة اكثر من 10 من قوات البشمركة".

واشارت الى ان "زخم تبادل المعلومات قدم نتائج ايجابية في كشف هوية ارهابيين ورصد تحركات البعض منهم"، مؤكدا بان "الاستقرار الامني عاد لتلك المناطق وحالة الاستنفار تم الغائها يوم امس".

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