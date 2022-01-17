قائد عمليات بغداد يعلن اعتقال شخص قتل جندياً جنوبي العاصمة

2022/01/17 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

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قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم يعلن لقاء القبض على الشخص الذي قتل جندي اقل من 24 ساعة جنوبي العاصمة

يتبع..

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