الإطار الشيعي يتدارس نتائج مباحثات العامري مع الصدر وبارزاني بشأن تشكيل الحكومة

2022/01/17 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ التمَّ‭ ‬شمل‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬دعا‭ ‬اليه‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬منزله،‭ ‬حيث‭ ‬حضرت‭ ‬اقطاب‭ ‬الاطار‭ ‬للتدارس‭ ‬في‭ ‬احدث‭ ‬تطورات‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬معطيات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬زعيم‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬مع‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬الحنانة‭ ‬بالنجف‭ ‬امس‭ ‬الاول،‭ ‬وكذلك‭ […]

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