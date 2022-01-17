الانسداد واقع حتى لو نجحت القسطرة

2022/01/17 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الأحزاب‭ ‬التي‭ ‬تتمسك‭ ‬بمنطق‭ ‬ماضي‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬بحسب‭ ‬آلية‭ ‬التوافق‭ ‬المتصلة‭ ‬بنتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬مزورة‭ ‬في‭ ‬اغلبها‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬مدعوة‭ ‬اليوم‭ ‬لمصارحة‭ ‬الشعب‭ ‬بالحصيلة‭ ‬الخدمية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والانتاجية‭ ‬التي‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬خياراتها‭ ‬تلك‭ ‬التوافقية،‭ ‬وقد‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬غطاء‭ ‬ثقيل‭ ‬للمفاسد‭ ‬والغنائم‭ ‬والابتزاز‭ ‬والتصفيات‭ ‬والولاء‭ ‬للأجنبي‭.‬ ليس‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭ […]

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