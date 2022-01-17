وزير الري المصري لـ (الزمان): جاهزون لحماية السد العالي في حال انهيار سد النهضة

2022/01/17 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬فيه‭ ‬أثيوبيا‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للملء‭ ‬الثالث‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إنهيار‭ ‬السد‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬اتخذت‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياطات‭ ‬لمواجهة‭ ‬احتمالات‭ ‬انهيار‭ ‬السد‭ ‬ومدى‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬السد‭ ‬العالي‭ […]

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