عمليات بغداد تؤكد اعتقال قاتل المنتسب في الفوج الرئاسي

2022/01/17 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد قائد عمليات بغداد، احمد سليم بهجت، اليوم، اعتقال قاتل المنتسب للفوج الرئاسي في العاصمة.وقال بهجت في بيان، اكد ما نشرته “ايرث نيوز” سابقا، انه “خلال اقل من 24 ساعة تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد ومن خلال جهد استخباري كبير للاجهزة الاستخبارية العاملة ضمن قاطع المسؤلية من إلقاء القبض على الشخص الذي […]

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