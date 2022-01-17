بعد اجتماع في منزل العبادي.. الإطار يتحدث عن مخرجات لقاء الصدر والعامري

2022/01/17 | 00:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إنه يؤكد على وحدة توجهاته (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وصف الإطار التنسيقي مخرجات لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري بـ"الإيجابية"، وذلك عقب اجتماع في منزل رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.

وقال بيان للإطار التنسيقي وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الإطار التنسيقي يؤكد على وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول إلى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه".

وأضاف أنّ "الإطار ناقش لقاء هادي العامري يوم أمس بمقتدى الصدر ومخرجاته الإيجابية وحث على تكثيف اللقاءات والحوارات مع القوى السياسية الأخرى الشريكة في الوطن".

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اجتماع الإطار التنسيقي..



جولة أخرى نحو الصدر بعد رسائل النار

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