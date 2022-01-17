2022/01/17 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مني المنتخب الجزائري حامل اللقب بخسارة صادمة أمام غينيا الإستوائية المتواضعة صفر-1، الأحد، فبات يواجه خطر الخروج المبكر من الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمم أفريقيا.. خسارة صادمة للجزائر أمام غينيا الإستوائية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمم أفريقيا.. خسارة صادمة للجزائر أمام غينيا الإستوائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).