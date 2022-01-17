توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين العراقي والسعودي لكرة القدم

2022/01/17 | 00:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره السعودي.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرُ الشباب والرِياضة، رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، أبرمَ اتفاقيةَ تعاونٍ مع رئيسِ الاتحاد السعوديّ، ياسر بن حسن المسحل، والتي ضمت العديدَ من القضايا المهمّة التي تتعلقُ بتطويرِ اللعبَة في البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقة بينهما، وحضرَ توقيع الاتّفاقية السفيرُ العراقيّ في السعوديّة عبدالستار الحنابي، والأمينُ العامّ للاتحاد محمد فرحان."وقالَ رئيسُ الاتحاد، عدنان دجال، بحسب البيان، إن "الاتّفاقية التي وقعت مع الاتحادِ السعودي تُعد خطوةً لتعزيز عمقِ العلاقات الأخويةِ، وتجسيداً لروحيةِ التعاون التي تجمع الأشقاءَ للارتقاءِ بواقعِ اللعبة ودفع عجلتها إلى الأمام"، مبينا ان "الاتفاقية تشملُ تبادلَ الخبرات في المجالاتِ الإداريّة والفنيّة والتنظيميّة والطبيّة مع تأمينِ مفرداتِ النجاحِ للمنتخباتِ الوطنيّةِ من إقامةِ المعسكرات التدريبيّة وخوض المبارياتِ الوديّة بين منتخبات البلدين".وأشارَ درجال إلى ان "الأشقاء في السعوديّة أبدوا الكثيرَ من التعاونِ لتطبيقِ بنود الاتفاقية، وكانوا بمنتهى الايجابيةِ لتقديمِ الفائدةِ المرجوة من الطاقاتِ المتوافرة لدى البلدين."واختتمَ رئيسُ الاتحاد، عدنان درجال، حديثه بالقول: "نتطلعُ إلى الاستفادةِ القُصوى من بنود الاتفاقيةِ بما يخدمُ مشوارَ كرتنا مستقبلاً، بعد أن لمسنا تعاوناً كبيراً من قبل الأشقاءِ في الاتحاد السعودي على ديمومةِ العلاقة الوثِيقة التي تجمعُ البلدين، واستثمارها بالشكل الأمثل."

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