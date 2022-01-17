مصدر يكشف عن نتائج التحقيقات الاولية مع قاتل المنتسب في اللواء الرئاسي

2022/01/17 | 00:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم، عن نتائج التحقيقات الاولية مع قاتل المنتسب في اللواء الرئاسي.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، انه “من خلال التحقيقات الاولية مع منفذ عملية الدورة بحق منتسب في اللواء الرئاسي، اتضح ان المنفذ ينتمي لعصابات السرقة ونفذ العملية لغرض سرقة سلاح المنتسب”.يذكر ان مصدرا امنيا في العاصمة […]

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