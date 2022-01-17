الرئيس صالح بعد تفجيري بغداد: سننجح في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره

2022/01/17 | 00:36 - المصدر: وكالة ناس

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التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، اعمال إرهابية إجرامية مُدانة، تهدد امن واستقرار المواطنين، وتأتي في توقيت مُريب يستهدف السلم الاهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل، سننجح بتأزر الخيريين في مواجهة الارهاب واجتثاثه من جذوره.

برهم صالح

رئيس الجمهورية

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