2022/01/17 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..تساقط الثلوج في قضاء الرطبة غربي الأنبار

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