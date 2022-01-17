2022/01/17 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثلوج تغطي منفذ طريبيل..فيديو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثلوج تغطي منفذ طريبيل.. فيديو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثلوج تغطي منفذ طريبيل.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).