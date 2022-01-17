يونامي تعلق على تفجيري الكرادة وتوجه دعوة للسلطات العراقية

2022/01/17 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الإثنين، على تفجيري الكرادة والتفجيرات الأخيرة التي وقعت في العاصمة بغداد.

وذكرت يونامي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ندين بشدة التفجيرات التي وقعت في الأيام الأخيرة في بغداد"، داعية السلطات إلى"محاسبة الجناة".

وحثت يونامي، بحسب البيان، الأطراف المعنية على "مواجهة تلك المحاولات السافرة لزعزعة الاستقرار عن طريق التحلي بضبط النفسوتكثيف الحوار للتصدي لأزمات العراق".

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