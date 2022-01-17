2022/01/17 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم " لا نرغب في شيء ما لأنه جيد، ولكن هذا الشيء جيد لأننا نرغب فيه " هذا القانون البسيط والذي صاغه سبينوزا بهذه الصورة يبقى مع ذلك معادلة مبهمة وغير قابلة للفهم من قبل العديد من المواطنين الذين تعلموا في المدارس والمساجد والجامعات المختلفة وكونوا ثقافتهم العامة من خلال شاشات التلفزيون والجرائد المحلية أو العالمية أن الأشياء "جيدة" أو "سيئة" في ذاتها بغض النظر عن علاقة الإنسان بها.



وحقيقة الأمر أن رغ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن الكابوس الليبي والندم - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن الكابوس الليبي والندم - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).