2022/01/17 | 00:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xZ04wz5EMJY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرتضى الساعدي: نرفض اتهام الإطار بالوقوف وراء تفجير مقار تحالف العزم وتقدم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرتضى الساعدي: نرفض اتهام الإطار بالوقوف وراء تفجير مقار تحالف العزم وتقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).