العراق أعاد نحو 4 آلاف مهاجر من بيلاروس وليتوانيا

2022/01/17 | 00:55 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد العراق منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أربعة آلاف مهاجر كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروس وليتوانيا وبولندا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد 16 يناير (كانون الثاني).

وبدأت بغداد منذ 18 نوفمبر بتسيير رحلات من مينسك لإعادة مواطنيها.



وحطت غالبية الطائرات في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي ومن حيث يتحدر معظم المهاجرين، قبل أن تتابع إلى العاصمة العراقية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، "بالتعاون مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا...



تمكّنا من إعادة حوالى أربعة آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، والحدود البيلاروسية اللاتفية، والحدود البيلاروسية البولونية"، مضيفاً أنهم أعيدوا على متن عشر رحلات من بغداد إلى بيلاروس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الوزارة أعادت المهاجرين "خلال الشهرين الماضيين" عبر رحلات جوية، "بينهم 3817 من بيلاروس ونحو 112 من ليتوانيا".

العبور إلى أوروبا

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ولا تزال مجموعة من العراقيين عالقة في ليتوانيا، وفق الوزير، وتعتزم بغداد إعادتهم أيضاً.



لكن "الظروف الجوية القاسية وطبيعة البيئة المعقدة لا تتيح لفرق الإنقاذ معرفة وتحديد أعدادهم"، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية.

من جهته قال الوزير الليتواني، "نريد أن نبلور أفكاراً للتعاون" بين البلدين، مضيفاً "هناك كثير من المواضيع ولهذا يجب ألّا نضيع أي فرصة ونحن ننوي أن نبني الثقة بين البلدين".

ومنذ الصيف الماضي، حاول آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط والعراق، عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي من بيلاروس إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

ويتهم الغرب بيلاروس بافتعال هذه الأزمة على الحدود الأوروبية من خلال منح تأشيرات دخول للمهاجرين وإعطائهم وعوداً بأن عبورهم سيكون سهلاً، وذلك رداً على عقوبات أوروبية على مينسك التي تنفي تلك الاتهامات.

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