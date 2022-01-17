الجزائر تخسر أمام غينيا الاستوائية بكأس أمم أفريقيا

2022/01/17 | 01:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعخسر منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية، بهدف دون رد، على ملعب دوالا، مساء الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، بكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.ورغم تعدد المحاولات الجزائرية، إلا أن اللاعبين تباروا في إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، ليأتي العقاب من المدافع أوبيانج إستيبان بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70.وبهذه الخسارة توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطة واحدة في ذيل المجموعة، فيما يتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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