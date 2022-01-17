2022/01/17 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي 1 - من أجلهم ------------------------ ندمن المهدئات والمنومات ليرضى أصحاب النفوذ والسلطات نبقى ألستنا داخل الأفواه حتى لا نزعج ذكور الكهنوت وقال الله وقال الرسول من أجلهم نحول مجرى البحر والنهرنحبس العصافير نُحلى ماء القهر غيرنا حقائق التاريخوحروف الأبجدية نصبنا الفاعل ورفعنا المفعول -------------------------------------------------- ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهمونى بتعدد الأزواج ... أربع قصائد - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهمونى بتعدد الأزواج ... أربع قصائد - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).