برامج المسابقات الفنيه - اكرام نجم

2022/01/17 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم انتشرت خلال السنوات الاخيره من على شاشات التلفاز العربي برامج المنوعات الترفيهيه التي قدمت نسختها العربيه اذ ان معظمها برامج اوربيه كانت المحطات العربيه قد اشترتها بسبب نجاحها الكبيره بين عدد كبير من دول العالم ، فضلا عن انها ابرزت مواهبه كبيره في جميع المجالات الفنيه وخاصة الغناءوالموسيقى والرقص ، ومنها الصوت ، ومواهب عربيه ، وعرب ايدل وكانت محطة ام بي سي السعوديه سباقة في ذلك ، وكما هو ملاحظ فان ......





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