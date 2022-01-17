2022/01/17 | 01:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1PjesPqyBeo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني تتناغم مع حملة "حمد" الناقمة من السياسة التي اطلقها الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني تتناغم مع حملة "حمد" الناقمة من السياسة التي اطلقها الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).