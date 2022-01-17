انفجاران في بغداد.. والسلطات الأمنية

2022/01/17 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأمنية العراقية، الأحد، إنها "قريبة جدا" من المنفذين لحادثتي تفجيرين في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

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