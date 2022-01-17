توتر أمني في العراق.. هجمات تتصاعد والسلطات تلاحق المنفذين

2022/01/17 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الجمعة الماضية، يشهد العراق أحداثا أمنية متعاقبة، تمثل أغلبها بتفجيرات استهدفت مراكز اقتصادية ومقرات سياسية، لكن الحدث الأكثر دموية منها كان مقتل عدد من الصيادين على يد مسلحي داعش، بعد أن اختطفوا من سامراء، بمحافظة صلاح الدين العراقية.

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