عرين الأسود: الصهيونية واليسار من حنّة أرنت إلى نعوم تشومسكي. قراءة في كتاب - محمود الصباغ

2022/01/17 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغ يبدأ كتاب سوزي لينفيلد الاستفزازي بحكاية شخصية*.



في حفل عشاء مع أصدقائها، الذين وصفتهم بالزملاء التقدميين، وقد شعرتْ بالصدمة والألم لسماعهم ينكرون مكسباً متبادلاً بصفتهم "صهاينة" -وهو نعت يقال بازدراء.



لقد اعترفتْ لمجموعة الزملاء، بخنوع، أنها صهيونية أيضاً، وقوبل اعترافها هذا بصمت مذهل رافقه نوع من الحشرجة علقت بحناجرهم.



وتساءلتْ كيف أصبحت الصهيونية بمنزل الشرير الدولي الب ......





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